Sebastian Banozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Banozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Banozic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Banozic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Banozic 17 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Banozic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Sebastian Banozic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Banozic'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Banozic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebastian.banozic/

Sebastian Banozic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Banozic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sebastian Banozic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Banozic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında BK Häcken U17

1 Ocak 2021 yılında Häcken U19

8 Ocak 2023 yılında Häcken

Sebastian Banozic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Banozic şuan BK Häcken takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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