Sebastian Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Bauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Bauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Bauer 7 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Bauer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Sebastian Bauer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Bauer'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Bauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Bauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Bauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Bauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Rapid Altyapı

1 Ocak 2008 yılında TWL Alt.

1 Mart 2009 yılında FC Stadlau

1 Ocak 2011 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2013 yılında Leopoldsdorf

1 Ocak 2014 yılında Ebreichsdorf

1 Temmuz 2018 yılında Admira Wacker

2 Temmuz 2022 yılında SV Horn

5 Şubat 2023 yılında SKN St. Pölten

Sebastian Bauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Bauer şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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