Sebastian Benega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Benega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Benega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Benega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Benega 20 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Benega Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Benega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Benega'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Benega Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Benega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Benega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Benega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Banfield II

1 Şubat 2021 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2021 yılında CA Banfield II

11 Ocak 2022 yılında CA Güemes

31 Aralık 2022 yılında CA Banfield II

2 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2023 yılında CA Banfield II

Sebastian Benega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Benega şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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