Sebastian Bergier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Bergier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Bergier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Bergier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Bergier 20 Aralık 1999 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Bergier Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Sebastian Bergier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Bergier'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Bergier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Bergier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Bergier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Bergier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sl. Wroclaw II

23 Kasım 2017 yılında Slask Wroclaw

1 Temmuz 2018 yılında Stal Mielec

31 Aralık 2018 yılında Slask Wroclaw

1 Ocak 2019 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2019 yılında Slask Wroclaw

11 Şubat 2023 yılında GKS Katowice

Sebastian Bergier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Bergier şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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