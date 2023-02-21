Sebastian Bohac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Bohac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Bohac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Bohac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Bohac 27 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Boháč şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Bohac Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports & Counselling, s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Bohac'nin MFK Karvina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Bohac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Bohac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Bohac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Bohac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ostrava U19

1 Temmuz 2021 yılında Ostrava B

21 Temmuz 2022 yılında Karvina

30 Haziran 2023 yılında Ostrava B

Sebastian Bohac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Bohac şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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