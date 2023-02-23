Sebastian Bonecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Bonecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Bonecki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Bonecki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Bonecki 13 Şubat 1995 tarihinde Legnica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Bonecki şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Bonecki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOLSPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Bonecki'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Bonecki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Bonecki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Bonecki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Bonecki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Lubin II

1 Temmuz 2013 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2016 yılında Chrobry Glogow

30 Haziran 2017 yılında Zaglebie Lubin

28 Şubat 2018 yılında Odra Opole

30 Haziran 2018 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2018 yılında Odra Opole

27 Ocak 2021 yılında Termalica

1 Temmuz 2022 yılında Z. Sosnowiec

Sebastian Bonecki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Bonecki şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Zagłębie Lubin

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.