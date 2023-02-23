Sebastian Bura Kot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Bura Kot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Bura Kot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Bura Kot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Bura Kot 15 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Bura-Koț şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Bura Kot Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına - tarihinde katılmıştır. Sebastian Bura Kot'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Bura Kot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Bura Kot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Bura Kot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Bura Kot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Bura Kot şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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