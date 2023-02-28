Sebastian Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Cabrera 16 Mart 1998 tarihinde Coquimbo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Eduardo Cabrera Morgado şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Cabrera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Sebastian Cabrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Cabrera'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2020 yılında Palestino

1 Ocak 2023 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2023 yılında Palestino

Sebastian Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Cabrera şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Cabrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Universidad de Chile (2015-2016), Coquimbo Unido (2017-2018)

Şili U23 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.