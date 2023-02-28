Sebastian Castello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Castello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Castello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Castello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Castello 8 Ekim 2003 tarihinde Mississauga, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Castello Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Castello'nin Forge FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Castello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Castello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Castello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Castello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2021 yılında Forge FC

Sebastian Castello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Castello şuan Forge FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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