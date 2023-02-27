Sebastian Cavero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Cavero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Cavero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Cavero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Cavero 20 Haziran 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián José Cavero Nakahoro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Cavero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Sebastian Cavero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Cavero'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Cavero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebastiancavero/

Sebastian Cavero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Cavero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Cavero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Cavero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2021 yılında Alianza Lima

10 Şubat 2021 yılında Alianza UDH

31 Aralık 2021 yılında Alianza Lima

9 Temmuz 2022 yılında Atlético Grau

1 Ocak 2023 yılında FBC Melgar

Sebastian Cavero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Cavero şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Cavero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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