Sebastian Chelariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Chelariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Chelariu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Chelariu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Chelariu 29 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Chelariu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına - tarihinde katılmıştır. Sebastian Chelariu'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Chelariu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Chelariu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Chelariu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Chelariu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Chelariu şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.