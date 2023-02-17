Sebastian Cocimano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Cocimano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Cocimano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Cocimano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Cocimano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Cocimano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Cocimano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Cocimano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Cocimano 19 Mayıs 2000 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Cocimano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sergio Esayan yapmaktadır. Sebastian Cocimano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Cocimano'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Cocimanoboyu ve yaşı kaç

Sebastian Cocimano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Cocimano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Cocimano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Cocimano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Gimnasia

1 Ocak 2022 yılında Almagro

31 Mayıs 2022 yılında Gimnasia

1 Haziran 2022 yılında CA Güemes

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia

Sebastian Cocimano kimdir

Sebastian Cocimano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Cocimano şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Sebastian Cocimano nereli

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