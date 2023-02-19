Sebastian Colon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Colon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Colon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Colon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Colon 23 Mayıs 1998 tarihinde Soledad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián José Colón Guerra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Colon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Colon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Colon'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Colon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Colon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Colon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Colon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Real de Minas

1 Temmuz 2022 yılında Boyacá Chicó

Sebastian Colon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Colon şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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