Sebastian Corda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Corda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Corda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Corda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Corda 29 Haziran 1995 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Corda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MM Sport Manager yapmaktadır. Sebastian Corda, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Corda'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Corda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Corda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Corda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Corda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında CA Mitre

1 Ocak 2022 yılında Instituto AC

Sebastian Corda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Corda şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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