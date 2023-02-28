Sebastian Creciun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Creciun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Creciun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sebastian Creciun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sebastian Creciun {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sebastian Creciun Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 15 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Creciun'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sebastian Creciun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sebastian Creciun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Ekim 2022 yılında FC Bălți
Sebastian Creciun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sebastian Creciun şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.