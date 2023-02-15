Sebastian Crona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Crona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Crona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Crona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Crona 7 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anton Sebastian Crona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Crona Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VSG Agency yapmaktadır. Sebastian Crona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Crona'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Crona Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Crona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Crona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Crona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2012 yılında IS Halmia

19 Şubat 2016 yılında Varbergs BoIS

8 Ocak 2017 yılında Östers IF

25 Ocak 2018 yılında J-Södra IF

24 Ocak 2023 yılında Örebro SK

Sebastian Crona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Crona şuan Örebro SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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