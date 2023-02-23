Sebastian Dahlstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Dahlstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Dahlstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Dahlstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Dahlstrom 5 Kasım 1996 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Dahlstrom Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini me(h)rsport GmbH & Co. KG yapmaktadır. Sebastian Dahlstrom, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Dahlstrom'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Dahlstrom Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/sebastianjohannes/

Sebastian Dahlstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Dahlstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Dahlstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Dahlstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Klubi 04

1 Ocak 2016 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2020 yılında FC Sheriff

22 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

21 Nisan 2021 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2022 yılında KuPS

Sebastian Dahlstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Dahlstrom şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Dahlstrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Helsingin Palloseura (-2008), HJK Helsinki (2009-2014)

Finlandiya takımında 19 numaralı formasıyla 8 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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