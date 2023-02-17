Sebastian Feyrer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Feyrer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Feyrer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Feyrer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Feyrer 4 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Feyrer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HARRER SPORT yapmaktadır. Sebastian Feyrer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Feyrer'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Feyrer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Feyrer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Feyrer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Feyrer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında GAK Altyapı

8 Temmuz 2010 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2012 yılında Sturm Graz U16

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2015 yılında Sturm Graz II

6 Temmuz 2016 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2019 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2021 yılında SV Lafnitz

Sebastian Feyrer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Feyrer şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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