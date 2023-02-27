Sebastian Freyr Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Freyr Karlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Freyr Karlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Freyr Karlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Freyr Karlsson 2 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Freyr Karlsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 28 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Freyr Karlsson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Freyr Karlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Freyr Karlsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Sebastian Freyr Karlsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Freyr Karlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2020 yılında Keflavík

10 Mart 2022 yılında GG Grindavik

16 Ekim 2022 yılında Keflavík

Sebastian Freyr Karlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Freyr Karlsson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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