Sebastian Galani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Galani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Galani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Galani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Galani 17 Ağustos 1997 tarihinde Coquimbo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Paolo Galani Villega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Galani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Sebastian Galani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 8 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Galani'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Galani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Galani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Galani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Galani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2019 yılında U. de Chile

2 Ocak 2019 yılında Coquimbo Unido

31 Aralık 2019 yılında U. de Chile

6 Ocak 2022 yılında U. Católica

8 Haziran 2022 yılında Coquimbo Unido

Sebastian Galani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Galani şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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