Sebastian Giovini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Giovini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Giovini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Giovini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Giovini 28 Eylül 1990 tarihinde La Laguna şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastián Matías Giovini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Giovini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sebastian Giovini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Giovini'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Giovini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Giovini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Giovini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Giovini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Comunicaciones

30 Haziran 2017 yılında Argentinos II

23 Ağu 2017 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2018 yılında Argentinos II

4 Temmuz 2018 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2019 yılında Def. Belgrano

22 Şubat 2021 yılında GyE Mendoza

1 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

Sebastian Giovini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Giovini şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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