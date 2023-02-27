Sebastian Gonzales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gonzales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Gonzales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Gonzales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Gonzales 6 Aralık 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Gonzales Zela şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Gonzales Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Sebastian Gonzales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Gonzales'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Gonzales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gonzaleszela9/

Haberin Devamı

Sebastian Gonzales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Gonzales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Gonzales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Gonzales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sport Boys

10 Ocak 2020 yılında Alianza Lima

4 Şubat 2020 yılında U. San Martín

31 Aralık 2020 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2022 yılında Ayacucho FC

31 Aralık 2022 yılında Alianza Lima

Sebastian Gonzales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Gonzales şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Gonzales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.