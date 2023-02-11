Sebastian Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Gonzalez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Gonzalez 4 Mart 1992 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastián Emmanuel González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Gonzalez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSoccer24 yapmaktadır. Sebastian Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Gonzalez'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Gonzalezboyu ve yaşı kaç

Sebastian Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında San Lorenzo

6 Temmuz 2012 yılında La Calera

30 Haziran 2013 yılında San Lorenzo

30 Temmuz 2013 yılında Dep. Cuenca

30 Haziran 2014 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2014 yılında Dep. Cuenca

1 Temmuz 2015 yılında CD Everton

1 Temmuz 2017 yılında CD SM (Arica)

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2018 yılında Ferro (GP)

22 Temmuz 2020 yılında Estudiantes BA

12 Ocak 2022 yılında San Martín (SJ)

Sebastian Gonzalez kimdir

Sebastian Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Gonzalez şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Sebastian Gonzalez nereli

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