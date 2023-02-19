Sebastian Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Gonzalez 11 Eylül 1997 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián González Ruíz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Gonzalez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Gonzalez'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Llaneros FC

Sebastian Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Gonzalez şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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