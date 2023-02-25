Sebastian Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Gonzalez 6 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastían González Baquero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gustavo Lescovich yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Gonzalez'nin LDU Quito ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Atlético Kin

31 Aralık 2020 yılında LDU Quito U20

1 Ocak 2021 yılında LDU Quito B

1 Temmuz 2021 yılında LDU Quito

Sebastian Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Gonzalez şuan LDU Quito takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LDU Quito (-2016), CD América de Quito (2017)

Ekvador U20 takımında 21 numaralı formasıyla 21 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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