Sebastian Gorski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gorski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Gorski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Gorski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Gorski 16 Mart 1992 tarihinde Kostrzyn nad Odrą şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Górski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Gorski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Sebastian Gorski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Gorski'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Gorski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Gorski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Gorski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Gorski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Lechia ZG II

1 Temmuz 2012 yılında UKP Zielona Góra

1 Temmuz 2014 yılında Formacja Mostki

1 Temmuz 2016 yılında Zielona Góra

3 Şubat 2021 yılında P. Niepolomice

14 Temmuz 2022 yılında Zielona Gora

13 Ocak 2023 yılında Chrobry Glogow

Sebastian Gorski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Gorski şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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