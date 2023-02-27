Sebastian Grub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Grub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Grub kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Grub ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Grub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Grub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Grub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Grub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Grub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Grub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Grub 18 Ekim 1987 tarihinde Zweibrücken şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Grub Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Grub, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Grub'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Grub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Grub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Grub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Grub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2004 yılında Pirmasens U19

1 Temmuz 2006 yılında FK Pirmasens

1 Temmuz 2007 yılında FC 08 Homburg

1 Ocak 2009 yılında SF Köllerbach

1 Temmuz 2009 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2010 yılında B. Neunkirchen

1 Temmuz 2012 yılında FSV Salmrohr

1 Temmuz 2014 yılında SC Hauenstein

1 Temmuz 2016 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2020 yılında FSV Salmrohr

1 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Sebastian Grub kimdir

Sebastian Grub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Grub şuan US Hostert takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Beeden, Palatia Limbach, 1.FC Saarbrücken (-2001), 1.FC Kaiserslautern (2001-2004), FK Pirmasens (2004-2006)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Grub nereli

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