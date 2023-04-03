Sebastian Guerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Guerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Guerra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Guerra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Guerra 8 Ocak 2001 tarihinde Medellin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Guerra Navarro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Guerra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management SAS yapmaktadır. Sebastian Guerra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Guerra'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Guerra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Guerra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Guerra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Guerra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2021 yılında Valledupar

30 Haziran 2022 yılında Atl. Nacional

31 Ocak 2023 yılında ATL UTD 2

Sebastian Guerra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Guerra şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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