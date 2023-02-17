Sebastian Gularte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gularte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Gularte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Gularte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Gularte 21 Mayıs 1990 tarihinde Tacuarembó şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gerardo Sebastián Gularte Fros şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Gularte Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IPS yapmaktadır. Sebastian Gularte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Gularte'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Gularte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebagularte/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/sebastian.gulartefros

Sebastian Gularte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Gularte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Gularte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Gularte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2010 yılında Maldonado

1 Aralık 2010 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2011 yılında Deportes Savio

1 Ağu 2012 yılında Tacuarembó

1 Ağu 2013 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2014 yılında Rampla Jrs

19 Temmuz 2014 yılında Wanderers

4 Temmuz 2015 yılında CD SM (Arica)

27 Temmuz 2016 yılında Progreso

15 Ocak 2017 yılında Atl. Mictlán

24 Ağu 2017 yılında Miramar

20 Ocak 2018 yılında Tacuarembó

10 Ocak 2019 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2020 yılında Dep. Binacional

27 Ocak 2021 yılında Nacional Potosí

1 Ocak 2022 yılında A. Bucaramanga

7 Temmuz 2022 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Sebastian Gularte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Gularte şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.