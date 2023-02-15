Sebastian Hausner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Hausner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Hausner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Hausner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Hausner 11 Nisan 2000 tarihinde Horsens şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Hausner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Sebastian Hausner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Hausner'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Hausner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Hausner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Hausner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Hausner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aarhus GF Altyap

1 Temmuz 2017 yılında Aarhus GF

30 Ocak 2023 yılında IFK Göteborg

Sebastian Hausner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Hausner şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Hausner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AC Horsens (-2015), AGF (2015-2017)

Danimarka U21 takımında 12 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U19 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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