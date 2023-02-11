Sebastian Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Hernandez 28 Mayıs 1995 tarihinde América şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastián Hernández Le Pors şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Hernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Villalba (SPV) yapmaktadır. Sebastian Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Hernandez'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Haberin Devamı

Sebastian Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Instituto AC

1 Ağu 2018 yılında Sportivo Las Parejas

17 Temmuz 2019 yılında Sarmiento (R)

18 Ağu 2020 yılında Almagro

7 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Deportivo Madry

1 Ocak 2023 yılında Gimnasia (J)

Sebastian Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Hernandez şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.