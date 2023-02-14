Sebastian Holmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Holmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Holmen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Holmen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Holmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Holmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Holmen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Holmen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Holmen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Holmen 29 Nisan 1992 tarihinde Borås şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rasmus Sebastian Holmén şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Holmen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JS Management AB yapmaktadır. Sebastian Holmen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Holmen'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Holmen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebastianholmen/?hl=de

Sebastian Holmenboyu ve yaşı kaç

Sebastian Holmen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Holmen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Holmen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Holmen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Elfsborg

18 Şubat 2016 yılında Dinamo Moskova

24 Temmuz 2019 yılında Willem II

1 Temmuz 2021 yılında Ç. Rizespor

15 Temmuz 2022 yılında Elfsborg

Sebastian Holmen kimdir

Sebastian Holmen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Holmen şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Annelunds IF (-2007), IF Elfsborg Boras (2007–2012)

Sebastian Holmen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 21 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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Sebastian Holmen nereli

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