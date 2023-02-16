Sebastian Jacob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Jacob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Jacob adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Jacob Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Jacob 26 Haziran 1993 tarihinde Saarbrücken şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Jacob Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini act SPORTS GROUP yapmaktadır. Sebastian Jacob, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 30 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Sebastian Jacob'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Jacob Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Jacob isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Jacob Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Jacob futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2014 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2018 yılında Saarbrücken

Sebastian Jacob Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Jacob şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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