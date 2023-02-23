Sebastian Jakubiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Jakubiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Jakubiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Jakubiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Jakubiak 21 Haziran 1993 tarihinde Lübeck şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Jakubiak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Jakubiak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Jakubiak'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi 13 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Jakubiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Jakubiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Jakubiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Jakubiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında VfB Lübeck Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2010 yılında VfB Lübeck U19

1 Temmuz 2011 yılında VfB Lübeck II

1 Ocak 2012 yılında VfB Lübeck

1 Temmuz 2013 yılında St. Pauli II

1 Temmuz 2015 yılında SV Rödinghausen

14 Temmuz 2017 yılında Heracles Almelo

31 Temmuz 2020 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Septemvri Sofia

Sebastian Jakubiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Jakubiak şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Borussia Lübeck (2000-2006), VfB Lübeck (2007-2008), Hamburger SV (2008-2010), VfB Lübeck (2010-2011)

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