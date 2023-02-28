Sebastian Jaurena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Jaurena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Jaurena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Jaurena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Jaurena 22 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Jaurena Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Sebastian Jaurena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Jaurena'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Jaurena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Jaurena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Jaurena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Jaurena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında CA Alvarado

24 Ocak 2022 yılında CA Unión

31 Aralık 2022 yılında CA Alvarado

13 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

31 Aralık 2023 yılında CA Alvarado

Sebastian Jaurena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Jaurena şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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