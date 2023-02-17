Sebastian Jessen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Jessen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Jessen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Jessen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Jessen 11 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian B. Jessen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Jessen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Sebastian Jessen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Jessen'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Jessen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Jessen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Jessen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Jessen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SönderjyskE U19

Sebastian Jessen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Jessen şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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