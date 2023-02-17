Sebastian John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian John adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian John Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian John 26 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Linnet John şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian John Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Sebastian John, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian John'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian John Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian John isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian John Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian John futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FK Viborg U19

1 Temmuz 2015 yılında Viborg FF

23 Temmuz 2018 yılında Fremad Amager

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2020 yılında Kolding IF

1 Temmuz 2021 yılında FC Fredericia

Sebastian John Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian John şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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