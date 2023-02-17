Sebastian Kapsamer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Kapsamer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Kapsamer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Kapsamer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Kapsamer 21 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Kapsamer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Sebastian Kapsamer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Kapsamer'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Kapsamer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Kapsamer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Kapsamer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Kapsamer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Edelweiß Jug.

26 Mart 2015 yılında Leonding Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Edelweiß Jug.

1 Temmuz 2017 yılında FAL U15

1 Temmuz 2018 yılında FAL U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA OÖ U18

1 Haziran 2020 yılında Juniors OÖ

1 Temmuz 2022 yılında LASK

2 Temmuz 2022 yılında SKU Amstetten

30 Haziran 2023 yılında LASK

Sebastian Kapsamer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Kapsamer şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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