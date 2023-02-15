Sebastian Karlsson Grach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Karlsson Grach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Karlsson Grach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Karlsson Grach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Karlsson Grach 6 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Karlsson Grach Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Sebastian Karlsson Grach, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 25 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Karlsson Grach'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Karlsson Grach Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Karlsson Grach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Karlsson Grach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Karlsson Grach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Djursholm U17

1 Ocak 2019 yılında Djursholm U19

25 Ağu 2020 yılında Östersund

26 Ağu 2020 yılında Djursholm U19

30 Kasım 2020 yılında Östersund

Sebastian Karlsson Grach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Karlsson Grach şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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