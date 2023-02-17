Sebastian Koch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Koch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Koch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Koch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Koch 11 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Koch Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MWS Sport-und Musikmarketing yapmaktadır. Sebastian Koch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Koch'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Koch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Koch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Koch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Koch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında NFC U19

1 Temmuz 2015 yılında Nyköbing FC

1 Ocak 2019 yılında B.93

30 Haziran 2019 yılında Nyköbing FC

1 Ocak 2022 yılında Lyngby BK

Sebastian Koch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Koch şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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