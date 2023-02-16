Sebastian Kolbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Kolbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Kolbe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Kolbe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Kolbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Kolbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Kolbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Kolbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Kolbe 9 Ocak 1996 tarihinde Waiblingen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya,İspanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Kolbe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Sebastian Kolbe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sebastian Kolbe'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Kolbeboyu ve yaşı kaç

Sebastian Kolbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Kolbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Kolbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Kolbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2013 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2015 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2016 yılında Stuttg. Kickers

1 Temmuz 2017 yılında Seligenporten

1 Temmuz 2018 yılında SpVgg Bayreuth

Sebastian Kolbe kimdir

Sebastian Kolbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Kolbe şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FC Nürnberg (-2015)

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Sebastian Kolbe nereli

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