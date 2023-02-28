Sebastian Kosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Kosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Kosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Kosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Kosa 13 Eylül 2003 tarihinde Nové Zámky şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Kóša şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Kosa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Sebastian Kosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Kosa'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Kosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Kosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Kosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Kosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2020 yılında Spartak Trnava

Sebastian Kosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Kosa şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Kosa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.