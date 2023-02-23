Sebastian Kowalczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Kowalczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Kowalczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Kowalczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Kowalczyk 22 Ağustos 1998 tarihinde Szczecin şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Kowalczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Kowalczyk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Sebastian Kowalczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 25 Kasım 2016 tarihinde katılmıştır. Sebastian Kowalczyk'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Kowalczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Kowalczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Kowalczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Kowalczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AP Pogon

1 Temmuz 2013 yılında Pogon U19

1 Ocak 2015 yılında Pogon II

25 Kasım 2016 yılında Pogon Szczecin

Sebastian Kowalczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Kowalczyk şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Kowalczyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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