Sebastian Leimhofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Leimhofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Leimhofer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Leimhofer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Leimhofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Leimhofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Leimhofer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Leimhofer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Leimhofer 8 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur.  Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Leimhofer Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Sebastian Leimhofer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Leimhofer'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Leimhoferboyu ve yaşı kaç

Sebastian Leimhofer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Leimhofer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Leimhofer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Leimhofer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Mauer-Öhling J

1 Ocak 2011 yılında Amstetten Alt.

1 Temmuz 2011 yılında St. Pölten U15

1 Ocak 2012 yılında Amstetten Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Burgenland U15

1 Temmuz 2013 yılında Burgenland U16

1 Mart 2014 yılında Amstetten Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Euratsfeld

1 Ocak 2016 yılında St. Peter/Au

1 Temmuz 2016 yılında Ardagger

1 Temmuz 2018 yılında Trinidad

1 Temmuz 2019 yılında Wiener Viktoria

1 Temmuz 2021 yılında SKU Amstetten

Sebastian Leimhofer kimdir

Sebastian Leimhofer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Leimhofer şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SCU Euratsfeld (2005-)

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Sebastian Leimhofer nereli

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