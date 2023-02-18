Sebastian Lesjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Lesjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Lesjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Lesjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Lesjak 13 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Lesjak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Lesjak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Lesjak'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Lesjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Lesjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Lesjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Lesjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2018 yılında ND Ilirija

8 Ağu 2019 yılında NK Tolmin

5 Ekim 2020 yılında Bitonto

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2021 yılında NK Krsko

15 Temmuz 2021 yılında NK Brezice 1919

5 Ocak 2022 yılında ND Primorje

28 Temmuz 2022 yılında NK Krsko

23 Ocak 2023 yılında ND Bilje

Sebastian Lesjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Lesjak şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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