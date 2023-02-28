Sebastian Leyton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Leyton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Leyton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Leyton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Leyton 13 Mayıs 1993 tarihinde Curicó şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Ignacio Leyton Hevia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Leyton Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andes SM yapmaktadır. Sebastian Leyton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Leyton'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Leyton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebastianleyton8/

Sebastian Leyton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Leyton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Leyton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Leyton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında U. de Chile

2 Şubat 2013 yılında La Serena

1 Temmuz 2013 yılında Curicó Unido

7 Temmuz 2015 yılında Antofagasta

1 Temmuz 2016 yılında CD Everton

4 Ocak 2019 yılında La Calera

3 Ocak 2020 yılında La Serena

9 Ocak 2022 yılında Deportivo Cali

12 Temmuz 2022 yılında Unión Española

Sebastian Leyton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Leyton şuan Unión Española takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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