Sebastian Lind kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Lind Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Lind adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sebastian Lind Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sebastian Lind 30 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sebastian Lind Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Lind'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sebastian Lind Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sebastian Lind futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK Altya
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Sebastian Lind Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sebastian Lind şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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