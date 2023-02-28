Sebastian Lojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Lojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Lojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Lojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Lojas 4 Temmuz 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Andrés Lojas Solano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Lojas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Lojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Lojas'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Lojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Lojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Lojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Lojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Dep. Garcilaso

1 Ocak 2014 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2018 yılında Sport Huancayo

2 Şubat 2019 yılında Cienciano

1 Ocak 2020 yılında Santos FC

1 Ocak 2021 yılında Dep. Maristas

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Sebastian Lojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Lojas şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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