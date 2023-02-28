Sebastian Lomonaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Lomonaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Lomonaco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Lomonaco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Lomonaco 17 Eylül 1998 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Ariel Lomónaco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Lomonaco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score Futbol yapmaktadır. Sebastian Lomonaco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Lomonaco'nin Unión La Calera ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Lomonaco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lomonacoseba/

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Sebastian Lomonaco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Lomonaco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Lomonaco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Lomonaco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Arsenal FC II

1 Ocak 2018 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2019 yılında Godoy Cruz

8 Ocak 2022 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2022 yılında Godoy Cruz

20 Ocak 2023 yılında La Calera

Sebastian Lomonaco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Lomonaco şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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