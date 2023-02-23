Sebastian Madejski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Madejski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Madejski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Madejski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Madejski 2 Ocak 1997 tarihinde Bielsko-Biała şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Madejski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Madejski'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Madejski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Madejski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Madejski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Madejski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Podbeskidzie

22 Temmuz 2016 yılında Legionovia

31 Aralık 2016 yılında Podbeskidzie

14 Temmuz 2017 yılında Wisla Pulawy

30 Haziran 2018 yılında Podbeskidzie

5 Ekim 2018 yılında Olimpia Elblag

8 Temmuz 2020 yılında Motor Lublin

9 Eylül 2022 yılında Cracovia

Sebastian Madejski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Madejski şuan Cracovia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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